Mirzapur News: ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य, 109 शिक्षकों का सितंबर का वेतन रोकने की दी चेतावनी

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दीक्षित ने बुधवार को यह निर्देश जारी किए। यह आदेश जनपद के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होंगे। अधिकारियों ने पाया है कि कई विद्यालयों में अभी भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। इसे परिषद कार्यालय और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना माना गया है। शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।कार्रवाई के कड़े निर्देशराजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को चेतावनी दी गई है। यदि सितंबर माह की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है, तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। स्ववित्त पोषित विद्यालयों के संबंध में सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज को सूचित किया जाएगा। परिषद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य की होगी।