Mirzapur News: आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी पति गिरफ्तार

विज्ञापन



चौथे दिन उसका शव नदी में झाड़ियों में फंसा मिला था। मृतका के पिता ने पति सुशील पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।

थानाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी के बाद आरोपी पति सुशील पाल को जेल भेज दिया गया है। संवाद

अहरौरा। स्थानीय थाना क्षेत्र के चकलिया गांव निवासी प्रियंका पाल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने उसके पति सुशील पाल को रविवार सुबह महुली तिराहा से गिरफ्तार कर लिया। चकलिया गांव निवासी प्रियंका पाल (22) ने मंगलवार सुबह करीब आठ बजे घर से कुछ दूरी पर स्थित कलकलियां नदी में आत्महत्या कर ली थी।