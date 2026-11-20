क्या कुछ पकी हुई चीजें फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए?

आमतौर पर यह धारणा है कि चावल, पालक या आलू से बनी सब्जी को पकाने के बाद फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि इन चीजों को फ्रिज में रखना पूरी तरह गलत है। पके हुए चावल, दाल और सब्जियों को भी सही तरीके से ठंडा करके फ्रिज में रखा जा सकता है। असली खतरा इन्हें लंबे समय तक सामान्य तापमान पर छोड़ने से पैदा होता है।



चावल: पके हुए चावल को लंबे समय तक बाहर छोड़ना जोखिम भरा हो सकता है। इनमें बैसिलस सेरेस नामक बैक्टीरिया के बीजाणु मौजूद हो सकते हैं, जो पकाने के बाद भी बच सकते हैं। चावल को पकाने के बाद जल्द ठंडा करके छोटे कंटेनर में फ्रिज में रखें। इसे कई घंटे रसोई में छोड़कर बाद में फ्रिज में रखना सही नहीं है।



पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां: पकी हुई पालक की सब्जी को फ्रिज में रखने पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है। इसे साफ, ढके हुए कंटेनर में रखकर जल्द ठंडा करें। बार-बार पूरी मात्रा गर्म करने के बजाय जितनी जरूरत हो, उतनी ही निकालें।



आलू की सब्जी: पके हुए आलू को भी फ्रिज में रखा जा सकता है। ध्यान रखें कि इसे लंबे समय तक बाहर न छोड़ें और साफ कंटेनर में स्टोर करें।



दाल और दूसरी पकी सब्जियां: इन्हें भी फ्रिज में रखना सुरक्षित हो सकता है। इन्हें छोटे हिस्सों में बांटकर रखें, ताकि जल्दी ठंडा हो सकें। बचा हुआ खाना सामान्य तौर पर तीन से चार दिन के भीतर इस्तेमाल करना बेहतर है। इससे अधिक समय के लिए रखना हो तो फ्रीजर का विकल्प अपनाया जा सकता है।



ध्यान रखें कि पके भोजन को सामान्य तापमान पर दो घंटे से ज्यादा न छोड़ें। अगर आसपास का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो एक घंटे के भीतर फ्रिज में रखना चाहिए। फ्रिज का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रखना बेहतर है।