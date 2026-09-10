{"_id":"6aa2cd2e318a53c2d504b301","slug":"ankit-murder-case-panchayat-held-in-bantikheda-satbir-fauji-says-my-son-was-shot-18-times-2026-09-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अंकित हत्याकांड: बंतीखेड़ा में पंचायत, सतबीर फौजी बोले- मेरे बेटे को मारी 18 गोलियां, पूरे गिरोह पर कसे शिकंजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर बृहस्पतिवार को बंतीखेड़ा गांव में बुलाई पंचायत में लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया, लेकिन साथ ही कहा कि पुलिस को गिरोह की जड़ तक पहुंचना चाहिए। पूरे गिरोह में कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाकर सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस केवल गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसे।

अंकित बालियान के पिता सतबीर सिंह चौधरी ने पंचायत बुलाई थी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत समेत कई प्रमुख लोग पहुंचे। नरेश टिकैत अंकित के घर पहुंचे और परिजनों व पंचायत में मौजूद लोगों से बातचीत की।

पंचायत में जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु चौधरी, प्रभात मलिक, आशीष चौधरी और विदेश मलिक समेत अन्य लोग भी पहुंचे। बैठक के दौरान नरेश टिकैत ने पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। इसके बाद वह प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ अलग कमरे में गए और काफी देर तक बंद कमरे में वार्ता की।



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शुक्रवार को खाप चौधरियों की बैठक

वार्ता के बाद भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बताया कि शुक्रवार शाम पांच बजे सभी खाप चौधरियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में अंकित हत्याकांड को लेकर आगे की रणनीति और निर्णय पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत में सर्वसम्मति से आगे की कार्रवाई को लेकर विचार-विमर्श किया गया है।

जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु चौधरी ने भी बताया कि शुक्रवार को खाप चौधरियों की बैठक में पूरे मामले को रखा जाएगा। इसके बाद सभी की सहमति से आगे का निर्णय लिया जाएगा।



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