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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Alert issued for 15 villages due to rising water level of the Dhasan River.

Mahoba News: धसान नदी का जलस्तर बढ़ने से 15 गांवों में अलर्ट

Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
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Alert issued for 15 villages due to rising water level of the Dhasan River.
फोटो 20 एमएएचपी 16 परिचय-लहचूरा बांध के दो फाटक खोलकर छोड़ा जा रहा अतिरिक्त पानी। संवाद
महोबा। लहचूरा बांध का जलस्तर अचानक बढ़ जाने पर बृहस्पतिवार को 10,800 क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा गया। इस दौरान नदी के आसपास स्थित जनपद महोबा व झांसी के 15 गांवों में मुनादी कराकर अलर्ट जारी किया गया। साथ ही ग्रामीणों को नदी के पास जाने से मना किया गया।
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यूपी-एमपी की सीमा पर स्थित लहचूरा बांध में जनपद झांसी स्थित पहाड़ी बांध से छोड़ा गया पानी आ रहा है। साथ ही बारिश का पानी भी पहुंचने से लहचूरा बांध पूरी तरह लबालब हो गया। बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर और अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर है जबकि वर्तमान में बांध का जलस्तर 182.30 मीटर पहुंच गया है। बांध में क्षमता से अधिक पानी आता देख दो गेट तीन फीट की ऊंचाई से खोलकर 10,800 क्यूसेक पानी धसान नदी में डिस्चार्ज किया गया।
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नदी के आसपास स्थित जनपद महोबा के काशीपुरा, धरवार, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगाराघाट, स्योढ़ी, सलैया व जनपद झांसी के लहचूरा, बरौढ़ा, बरौढ़ा, असपुरा, झारखंड और सुजातपुर गांव में अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को नदी के पास आने से रोका गया है। वहीं, लहचूरा बांध से अर्जुन सहायक नहर में भी पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। उधर, लहचूरा बांध के अवर अभियंता रामआसरे का कहना है कि इस समय बांध पूरी तरह लबालब है। बांध की लगातार निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है।
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