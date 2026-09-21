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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Shivnarayan becomes President of the Minimum Wage Employees' Union.

Mahoba News: शिवनारायण बने न्यूनतम वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष

Mon, 21 Sep 2026 11:45 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:45 PM IST
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Shivnarayan becomes President of the Minimum Wage Employees' Union.
श्रीनगर (महोबा)। वन विभाग के न्यूनतम वेतन कर्मचारी संघ का सोमवार को चुनाव हुआ। इसमें 26 वोटों से जीत दर्ज करने पर शिवनारायण पाल को अध्यक्ष चुना गया।
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प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जनपद के न्यूनतम वेतन कर्मचारी संघ का चुनाव निर्वाचन अधिकारी रामबाबू कुशवाहा और उपेंद्र पांडेय की देखरेख में हुआ। अध्यक्ष पद के लिए शिवनारायण पाल व नारायण सिंह ने नामांकन दाखिल किया। वोटिंग सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक चली। मतदान प्रक्रिया में 128 न्यूनतम वेतन कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया।

तीन बजे से मतगणना हुई। इसमें शिवनारायण पाल ने 26 मतों से जीत दर्ज की जबकि अन्य पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। इनमें आबिद हुसैन को जिलामंत्री, अरविंद यादव को कार्यवाहक अध्यक्ष, इशाक खान को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भागीरथ यादव को कोषाध्यक्ष चुना गया। निर्वाचन अधिकारी रामबाबू ने पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र सौंपे। यहां पर चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दयाराम यादव, महामंत्री सर्वेश कुमार, प्रदेश महासंघ के महामंत्री रामनरेश यादव, छोटेलाल, चंद्रपाल सिंह, महेंद्र प्रताप, चंद्रभान, वन दरोगा अतेंद्र राजपूत आदि मौजूद रहे।
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