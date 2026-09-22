महोबा: पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर बाइक चोर, तीन बाइकें और चांदी के गहने बरामद, आरोपी पर दर्ज हैं आठ मुकदमे

महोबा जिले में कोतवाली चरखारी पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की तीन बाइकें बरामद हुई हैं। जो उसने कालपी, कानपुर देहात और नई दिल्ली से चोरी की थीं। साथ ही पुलिस ने चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया।

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कोतवाली प्रभारी राहुल मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम महोबा मार्ग पर मदारन देवी मंदिर मोड़ पर सोमवार की देर शाम चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी मंदिर की ओर से आ रहा बाइक सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम अभि उर्फ अवि अहिरवार निवासी बगरौन, चरखारी बताया।