Maharajganj News: तेंदुए के पदचिह्नों से जंगल की ओर जाने की पुष्टि, दहशत से सहमे हैं ग्रामीण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वन विभाग ने पदचिह्नों को देखकर जंगल में जाने की पुष्टि कीनिचलौल। ग्रामसभा बैदौली के नेपाली टोला में शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे पहुंचे तेंदुए के जंगल की ओर जाने की पुष्टि वन विभाग ने कर दी है। हालांकि तेंदुए द्वारा एक कुत्ते के दबोचने की कोशिश के कारण ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है।जानकारी के अनुसार, सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग की निचलौल रेंज के ग्रामसभा बैदौली के नेपाली टोला में शनिवार को तेंदुआ घुस आया था। हरिकेश गुप्ता के घर के पास तेंदुए को देखकर आसपास मौजूद कुत्ते भौंकने लगे। कुत्तों के शोर और लोगों की भीड़ बढ़ती देख तेंदुआ गन्ने के खेत की ओर चला गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जागरूक किया।रविवार सुबह वन विभाग की टीम दोबारा गांव पहुंची। टीम ने तेंदुए के पदचिह्नों की जांच की। खेतों में मिले पदचिह्नों के आधार पर वन विभाग ने तेंदुए के जंगल की ओर चले जाने की पुष्टि की है। हालांकि, ग्रामीणों के मुताबिक तेंदुए ने शनिवार रात एक कुत्ते को दबोचने की कोशिश किया था लेकिन वह सफल नहीं हो सका। ऐसे में ग्रामीणों को आशंका है कि शिकार की तलाश में तेंदुआ दोबारा आबादी की ओर लौट सकता है।शनिवार की रात तेंदुए की चहलकदमी से नेपाली टोला के लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीण दिनेश कुशवाहा, हरिकेश, श्याम बिहारी, सत्येंद्र, धर्मवीर और राकेश कुमार ने बताया कि रात का खौफनाक मंजर अभी भी जेहन से नहीं निकल रहा है। तेंदुए के कुत्ते पर हमला करने के दौरान उसकी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला सहम गया था।रविवार सुबह टीम के साथ ग्राम बैदौली नेपाली टोला में मौके का निरीक्षण किया गया। आबादी के बीच तेंदुए के पहुंचने के पदचिह्न मिले हैं जबकि खेतों में मिले पदचिह्नों से उसके जंगल की ओर चले जाने की संभावना है। ग्रामीणों को जागरूक किया गया है और सतर्क रहने की सलाह दी गई है।-सुनील कुमार राव, क्षेत्रीय वनाधिकारी निचलौल