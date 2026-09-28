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Lalitpur News: अशोक सिंघल के जीवन प्रसंगों से गूंजा सांस्कृतिक चेतना का संदेश

Mon, 28 Sep 2026 01:23 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Mon, 28 Sep 2026 01:23 AM IST
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The message of cultural consciousness resonated through episodes from Ashok Singhal's life.
ललितपुर। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी वर्ष पर मृत्युंजय महादेव मंदिर समिति, गोविंद नगर ने प्रबुद्ध जन गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी में वक्ताओं ने अशोक सिंघल के जीवन, व्यक्तित्व और सामाजिक-धार्मिक कार्यों को याद किया।
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बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक शुभम कौशिक ने सिंघल के जीवन को समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उदाहरण बताया। उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन, राम सेतु और अमरनाथ यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संत त्यागी महाराज ने ऐसे आयोजनों को सकारात्मक विचारों और सांस्कृतिक चेतना के लिए आवश्यक कहा। जगद्गुरु कृष्णागिरी महाराज ने सिंघल के सामाजिक कार्यों से जुड़े प्रसंगों का उल्लेख किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक रमेश सोनी ने कहा कि महापुरुषों के जीवन से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। रामलीला हनुमान जयंती समिति के अध्यक्ष बृजेश चतुर्वेदी सहित कई अन्य लोगों ने भी गोष्ठी में विचार रखे। कार्यक्रम के समापन पर स्नेहभोज का आयोजन हुआ।
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