Lalitpur News: टिकैत ने उठाईं तीन बड़ी मांगें, कर्जमाफी से जैविक बोर्ड तक
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Sun, 27 Sep 2026 01:58 AM IST
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बिरधा। भारतीय किसान यूनियन ने शनिवार को कस्बे के एक मैरिज गार्डन में किसान महापंचायत की। इसमें भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं।
टिकैत ने कहा कि ललितपुर में खनिज संपदा और बांध होने के बावजूद किसान परेशान हैं। बुंदेलखंड का किसान बैंक और साहूकार दोनों के कर्ज की दोहरी मार झेल रहा है। फसल खराब होने पर किसानों को बीमा का पैसा नहीं मिलता। जिले में बीमा कंपनियों के कार्यालय न होने को उन्होंने धोखा बताया। टिकैत ने किसानों से एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। महापंचायत में जिलाध्यक्ष रंजीत यादव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
प्रमुख मांगें
टिकैत ने किसानों के सभी कर्ज तत्काल माफ करने की मांग की। उन्होंने दाल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने को कहा, क्योंकि ललितपुर दाल का कटोरा है। बुंदेलखंड में एक जैविक बोर्ड बनाने की भी मांग की गई। इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को अच्छा बाजार मिलेगा। उन्होंने रासायनिक खाद की जगह देसी खाद के उपयोग की सलाह दी।
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टिकैत ने कहा कि ललितपुर में खनिज संपदा और बांध होने के बावजूद किसान परेशान हैं। बुंदेलखंड का किसान बैंक और साहूकार दोनों के कर्ज की दोहरी मार झेल रहा है। फसल खराब होने पर किसानों को बीमा का पैसा नहीं मिलता। जिले में बीमा कंपनियों के कार्यालय न होने को उन्होंने धोखा बताया। टिकैत ने किसानों से एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। महापंचायत में जिलाध्यक्ष रंजीत यादव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
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प्रमुख मांगें
टिकैत ने किसानों के सभी कर्ज तत्काल माफ करने की मांग की। उन्होंने दाल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने को कहा, क्योंकि ललितपुर दाल का कटोरा है। बुंदेलखंड में एक जैविक बोर्ड बनाने की भी मांग की गई। इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को अच्छा बाजार मिलेगा। उन्होंने रासायनिक खाद की जगह देसी खाद के उपयोग की सलाह दी।
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