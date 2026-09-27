Lalitpur News: ललितपुर-बीना मेमो 15 अक्तूबर तक निरस्त, कई ट्रेनों के रूट बदले

विज्ञापन

ललितपुर-बीना मेमू ट्रेन 27 सितंबर से 15 अक्तूबर तक दोनों ओर से निरस्त रहेगी। जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस 26 सितंबर से 15 अक्तूबर तक रद्द की गई है। हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस भी 27 सितंबर से 15 अक्तूबर तक निरस्त रहेगी। भोपाल खजुराहो महामना एक्सप्रेस 15 अक्तूबर को दोनों दिशाओं में रद्द रहेगी। रेलवे झांसी के मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह बदलाव आगासौद स्टेशन पर तीसरी लाइन के कार्य के कारण हुआ है।ट्रेनों के बदले रूटनौ ट्रेनें बदले हुए रूट से चलेंगी और ललितपुर नहीं आएंगी। इनमें कोरबा अमृतसर एक्सप्रेस और पंजाबमेल एक्सप्रेस 26 सितंबर से 14 अक्तूबर तक भोपाल-मक्सी-नागदा-मथुरा के रास्ते जाएंगी। सचखंड एक्सप्रेस 08 से 15 अक्तूबर तक मथुरा-नागदा-मक्सी-भोपाल के रास्ते चलेगी। मालवा एक्सप्रेस 27 सितंबर से 15 अक्तूबर तक मक्सी-रतलाम-गुना-ग्वालियर के रास्ते चलाई जाएगी। गोंडवाना एक्सप्रेस 08 अक्तूबर को कटनी-ओहन-झांसी के रास्ते चलेगी। उत्कल एक्सप्रेस 07 अक्तूबर को कटनी-ओहन-झांसी के रास्ते जाएगी। समता एक्सप्रेस 14 अक्तूबर को इटारसी-जबलपुर-ओहन-झांसी के रास्ते चलेगी। बलिया-दादर स्पेशल एक्सप्रेस 14 अक्तूबर को मानिकपुर-सतना-जबलपुर-इटारसी के रास्ते चलाई जाएगी। सीतापुर एक्सप्रेस इटारसी-जबलपुर-ओहन-हमीरपुर रोड-कानपुर के रास्ते चलेगी।