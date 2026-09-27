Lalitpur News: रोवर से पैमाइश में ग्राम सभा की जमीन पर मिला कब्जा

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बताते चले कि गांव के निवासी युवक ने गांव के ही एक दबंग पर ग्राम सभा की सड़क किनारे स्थित बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की थी। जिस पर कई बार पैमाइश हुई लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल सका। हर बार कोई न कोई पक्ष असंतुष्ट नजर आया और राजस्व टीम पर कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे। इसके बाद उक्त विवाद के निस्तारण के लिए राजस्व अधिकारियों ने रोबर कैमरे से उक्त भूखंड की पैमाइश कराई तो नाप में निर्माणाधीन होटल कुछ का अधिकांश भाग ग्राम सभा की जमीन में आया। जिसे हटाने के निर्देश दिए गए। टीम में तहसीलदार न्यायिक गौरव कुमार, राजस्व निरीक्षक राजेश श्रीवास्तव, लेखपाल गौरव यादव आदि मौजूद रहें।प्रशासन को इसी तरह प्रत्येक गांव में नाप कराके ग्राम सभा एवं सरकारी जमीनों एवं इमारतों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान चलाना चाहिए। - ज्ञान सिंह यादव, प्रशासक (प्रधान) ग्राम कड़ेसराकलांकुछ भाग पर कब्जा मिला था। जिसे हटवा दिया गया है। ग्राम सभा की जमीन सहित सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।-अभिजीत सिंह, एसडीएम तालबेहट।