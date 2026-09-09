फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   The Divisional Transport Officer inspected the ARTO office.

Lalitpur News: संभागीय परिवहन अधिकारी ने एआरटीओ कार्यालय का किया निरीक्षण

Wed, 09 Sep 2026 01:15 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
The Divisional Transport Officer inspected the ARTO office.
ललितपुर। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन कानपुर राकेंद्र कुमार सिंह ने मंगलवार को ललितपुर कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण कार्यालयों को दलाल रहित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने इस दौरान कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की गहनता से जांच की।
विज्ञापन


कार्यालय परिसर में एक डीवीआर से आठ कैमरे चालू मिले। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग संग्रहण क्षमता 25 दिन बताई गई। मुख्यद्वार पोर्च, हॉल और बायोमैट्रिक कक्ष में कैमरे लगे थे। काउंटर चार व पांच के बगल में एक और वाटर कूलर के पास दो कैमरे थे। ये काउंटर छह और भवन के पीछे की निगरानी कर रहे थे। डीबीए को 14 अगस्त से 1 सितंबर तक की रिकॉर्डिंग दिखाने के निर्देश मिले। ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक कहीं-कहीं टूटा हुआ पाया गया। एआरटीओ प्रशासन को मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। कार्यालय के बाहर कोई संदिग्ध व्यक्ति या अतिक्रमण नहीं मिला। कुछ जन सुविधा केंद्र की दुकानें मिलीं, जिनमें से कुछ बंद थीं।
विज्ञापन


ऑनलाइन सेवाओं का प्रभाव
एआरटीओ प्रशासन ने ऑनलाइन सेवाओं को इसका मुख्य कारण बताया। इससे कार्यालय के बाहर अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति कम हुई। अधिकारी ने कार्यालय आए लोगों से कार्यों की जानकारी ली। सरकारी और आउटसोर्सिंग कार्मिकों की उपस्थिति व कार्यशैली परखी गई। उपस्थिति पंजिका का अवलोकन कर दिशा निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


रिक्त पदों की स्थिति और कार्यप्रणाली
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विपिन कुमार चौधरी ने रिक्त पदों की जानकारी दी। एक प्रधान सहायक, एक सहायक लेखाकार और तीन कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त हैं। उन्होंने कर्मचारियों की तैनाती का अनुरोध किया। परिवहन आयुक्त के निर्धारित बिंदुओं पर यह निरीक्षण हुआ। उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली संतोषजनक मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed