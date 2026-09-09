Lalitpur News: संभागीय परिवहन अधिकारी ने एआरटीओ कार्यालय का किया निरीक्षण

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कार्यालय परिसर में एक डीवीआर से आठ कैमरे चालू मिले। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग संग्रहण क्षमता 25 दिन बताई गई। मुख्यद्वार पोर्च, हॉल और बायोमैट्रिक कक्ष में कैमरे लगे थे। काउंटर चार व पांच के बगल में एक और वाटर कूलर के पास दो कैमरे थे। ये काउंटर छह और भवन के पीछे की निगरानी कर रहे थे। डीबीए को 14 अगस्त से 1 सितंबर तक की रिकॉर्डिंग दिखाने के निर्देश मिले। ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक कहीं-कहीं टूटा हुआ पाया गया। एआरटीओ प्रशासन को मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। कार्यालय के बाहर कोई संदिग्ध व्यक्ति या अतिक्रमण नहीं मिला। कुछ जन सुविधा केंद्र की दुकानें मिलीं, जिनमें से कुछ बंद थीं।ऑनलाइन सेवाओं का प्रभावएआरटीओ प्रशासन ने ऑनलाइन सेवाओं को इसका मुख्य कारण बताया। इससे कार्यालय के बाहर अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति कम हुई। अधिकारी ने कार्यालय आए लोगों से कार्यों की जानकारी ली। सरकारी और आउटसोर्सिंग कार्मिकों की उपस्थिति व कार्यशैली परखी गई। उपस्थिति पंजिका का अवलोकन कर दिशा निर्देश दिए गए।रिक्त पदों की स्थिति और कार्यप्रणालीसहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विपिन कुमार चौधरी ने रिक्त पदों की जानकारी दी। एक प्रधान सहायक, एक सहायक लेखाकार और तीन कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त हैं। उन्होंने कर्मचारियों की तैनाती का अनुरोध किया। परिवहन आयुक्त के निर्धारित बिंदुओं पर यह निरीक्षण हुआ। उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली संतोषजनक मिली।