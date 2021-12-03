Lalitpur News: विशेष मरम्मत से 22 सड़कें व तीन पुलिया होंगी दुरुस्त

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जिले के ब्लॉक बार, महरौनी व मड़ावरा में कई सड़कें लंबे समय से जर्जर हालत में बनी हुई थीं। बारिश होने से इनकी हालत और भी बदहाल हो गई है। हालत यह है कि इन मार्गों में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और सड़क जगह-जगह उखड़ गई है। कई जगह तो डामर तक पूरी तरह से गायब हो गया है। ऐसे में इन मार्गों पर चार पहिया वाहन तो दूर दो पहिया वाहन तक सुरक्षित नहीं चल पा रहे हैं। आए दिन बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर रहे हैं। लेकिन, अब जल्द ही इन तीन ब्लॉक की सड़कों के दिन बहुरेंगे।यह सड़कें विशेष मरम्मत से होंगी दुरुस्तसैदपुर से रमेशरा - 2.720 किमी.तलऊ संपर्क मार्ग - 3.790 किमी.म्यांव संपर्क मार्ग - 2 किमी.गिदवाहा से छितरापुर लिंक मार्ग- 4.61 किमी.जमुनियां से बड़गाना, बैरवारा मार्ग - 2.20 किमी.गुढ़ा से मड़ावरा मार्ग - 2 किमी.बनयाना से अर्जुनखिरिया मार्ग - 2 किमी.नैकोरा से भौंड़ी तिराहा - 3 किमी.जलंधर खैरपुरा नीमटौरिया मार्ग - 2 किमी.इन पुलियों की होगी मरम्मतगिरार मजरा दानशा मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलियासौल्दा से ठनगना मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलियामहरौनी मड़ावरा से मदनपुर मार्ग की पुलियाबार, महरौनी, मड़ावरा की 22 सड़कों व तीन पुलियों को विशेष मरम्मत से दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। स्वीकृति मिलने पर निर्माण किया जाएगा।-रोहित त्रिपाठी, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग