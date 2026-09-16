Lalitpur News: नारायणी नदी में डूबे युवक का छठे दिन भी नहीं मिला सुराग
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:44 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:44 AM IST
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जाखलौन। धौर्रा के पास नारायणी नदी के चेकडैम में पैर फिसलने से डूबे 25 वर्षीय सोनू सहरिया का घटना के छठे दिन भी कोई सुराग नहीं लग सका। युवक के लापता होने के बाद से परिजन लगातार नदी क्षेत्र में उसकी तलाश कर रहे हैं। पुलिस और गोताखोरों की टीम भी लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। बताया गया कि सोनू चेकडैम के पास पैर फिसलने के कारण नारायणी नदी में जा गिरा था। इसके बाद से उसकी तलाश की जा रही है। छह दिन बीत जाने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिलने से परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। सोनू के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे नदी किनारे उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। थानाध्यक्ष जाखलौन रामप्रकाश ने बताया कि लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक युवक के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तलाश जारी है। संवाद
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