Lalitpur News: एनडीआरएफ की टीम ने सिखाए आपदा प्रबंधन के गुण

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एनडीआरएफ टीम के लीडर दिनेश कुमार ने भूकंप के बाद राहत और रेस्क्यू समझाया। ग्रामीणों को स्टेचर बनाना और रक्त स्राव रोकने के उपाय सिखाए गए। अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने जल भराव में जीवन यापन पर चर्चा की। उन्होंने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जानकारी दी। एनडीआरएफ ने पानी में डूबने पर सीपीआर का प्रदर्शन भी किया। आपदा विशेषज्ञ आरती सिंह सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे।

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ललितपुर। ग्राम काला पहाड़ के गेंदोरा मजरे में शनिवार को आपदा प्रबंधन का कार्यक्रम हुआ। इसमें अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार और अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे संजय मिश्रा मौजूद रहे। राष्ट्रीय आपदा मोचक बल (एनडीआरएफ) आठवीं वाहिनी गाजियाबाद ने ग्रामीणों को विभिन्न आपदाओं से बचाव की जानकारी दी। इसमें सीपीआर प्रशिक्षण, दुर्घटना, बाढ़, भूकंप, सूखा और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के तरीके बताए गए।