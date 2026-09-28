Lalitpur News: युवा कांग्रेस से जुड़कर राष्ट्र सेवा में योगदान दें-गुड्डू राजा

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उन्होंने युवाओं से कांग्रेस से जुड़कर राष्ट्र सेवा में योगदान देने को कहा। बुंदेला और जिला अध्यक्ष दयाराम रजक दोनों ने कांग्रेस को सभी समाज की पार्टी बताया। रजक ने जन सेवा के काम में आगे बढ़ने का आह्वान किया। जसपाल सिंह ने युवाओं को देश सेवा में योगदान देने पर बल दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए 40 साल का सूखा खत्म करने की बात कही। बैठक में बृजेश गुप्ता और नेक सिंह राजपूत सहित अन्य कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष दीपक रैकवार ने संचालन किया। कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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ललितपुर। जिला कांग्रेस कमेटी ने संगठन सृजन अभियान के तहत ब्लॉक जखौरा के ग्राम सिरसी में पांच न्याय पंचायतों की समीक्षा बैठक की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ‘गुड्डू राजा’ ने बूथ अध्यक्षों के गठन में जिम्मेदारी से जुड़ने का आह्वान किया।