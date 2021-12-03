Lalitpur News: तुवन मंदिर परिसर में चढ़ाए गए फूलों से बनेगी खाद
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:12 AM IST
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ललितपुर। पालिका प्रशासन और आईटीसी मिशन सुनहरा कल ने एक अनूठी पहल शुरू की है। यह पहल मंदिर में चढ़ाए गए फूलों और अन्य जैविक अवशेषों के बेहतर प्रबंधन के लिए है। इसके तहत तुवन मंदिर परिसर में जैविक खाद बनाने वाली इकाई का शुभारंभ किया गया है।
नगरपालिका अध्यक्ष सोनाली जैन ने इस इकाई का शुभारंभ किया। इस पहल से मंदिर परिसर से प्रतिदिन निकलने वाले फूलों को अब कचरे में नहीं फेंका जाएगा। जैविक अवशेषों का भी वैज्ञानिक और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से उपयोग होगा। इस इकाई में मंदिर में चढ़ाए गए फूलों को प्रसंस्कृत किया जाएगा। उन्हें उपयोगी जैविक खाद में परिवर्तित किया जाएगा। तैयार खाद का उपयोग मंदिर परिसर में लगे पौधों के लिए होगा। इससे परिसर की हरियाली का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। पालिकाध्यक्ष सोनाली जैन ने कहा कि फूलों का उचित प्रबंधन स्वच्छता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह पहल नगर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सहायक होगी। इस अवसर पर एसएफआई जगदीश तिवारी,आईटीसी मिशन सुनहरा कल से शुभम मिश्रा ,अनूप त्रिवेदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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पहल का उद्देश्य और महत्व
नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस इकाई से फूलों के अपशिष्ट का व्यवस्थित निस्तारण हो सकेगा। जैविक खाद के माध्यम से परिसर की हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल ''''कचरे से संसाधन'''' की अवधारणा को साकार करती है। यह स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का संदेश दे रही है।
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नगरपालिका अध्यक्ष सोनाली जैन ने इस इकाई का शुभारंभ किया। इस पहल से मंदिर परिसर से प्रतिदिन निकलने वाले फूलों को अब कचरे में नहीं फेंका जाएगा। जैविक अवशेषों का भी वैज्ञानिक और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से उपयोग होगा। इस इकाई में मंदिर में चढ़ाए गए फूलों को प्रसंस्कृत किया जाएगा। उन्हें उपयोगी जैविक खाद में परिवर्तित किया जाएगा। तैयार खाद का उपयोग मंदिर परिसर में लगे पौधों के लिए होगा। इससे परिसर की हरियाली का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। पालिकाध्यक्ष सोनाली जैन ने कहा कि फूलों का उचित प्रबंधन स्वच्छता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह पहल नगर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सहायक होगी। इस अवसर पर एसएफआई जगदीश तिवारी,आईटीसी मिशन सुनहरा कल से शुभम मिश्रा ,अनूप त्रिवेदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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पहल का उद्देश्य और महत्व
नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस इकाई से फूलों के अपशिष्ट का व्यवस्थित निस्तारण हो सकेगा। जैविक खाद के माध्यम से परिसर की हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल ''''कचरे से संसाधन'''' की अवधारणा को साकार करती है। यह स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का संदेश दे रही है।
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