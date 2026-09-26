लखीमपुर खीरी: बारिश संग तेज हवा ने मचाई तबाही, तार-खंभों पर गिरे पेड़, बिजली व्यवस्था बेपटरी

बारिश में भी फॉल्ट ठीक करने में जुटे कर्मचारी

लगातार बारिश और तेज हवा के बीच बिजलीकर्मियों के सामने फॉल्ट ठीक करने की चुनौती बनी हुई है। इसके बावजूद कर्मचारी रेनकोट पहनकर प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लाइनों को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बारिश लगातार होने के कारण कई जगह काम में बाधा आ रही है। विभागीय टीमें जहां भी फॉल्ट की सूचना मिल रही है, वहां पहुंचकर स्थिति को सामान्य करने में जुटी हैं।



बिजली विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक साथ कई स्थानों पर लाइनों के क्षतिग्रस्त होने की है। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी नुकसान होने से कर्मचारियों को अलग-अलग स्थानों पर भेजकर आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। मौसम साफ होने के बाद क्षतिग्रस्त खंभों और लाइनों की मरम्मत का काम और तेज होने की उम्मीद है।



लखीमपुर सर्किल के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार यादव ने बताया की आंधी और बारिश के चलते काफी जगह लाइन व खाम्भों पर पेड़ गिरे हैं, जिसकी वजह से तार टूटते हैं और खम्भे टूट गए हैं। यह समस्या लगभग पूरे जिले में देखने को मिल रही है। शहर में भी काफी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश में कर्मचारियों का काम करने में भी दिक्कत हो रही है। उपभोक्तओं से अपील है कि धर्य बनाए रखें।