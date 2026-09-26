लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा: बारिश से कच्चे मकान की दीवार गिरी, पति-पत्नी और मासूम पुत्र की मौत

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विज्ञापन लखीमपुर खीरी के थाना नीमगांव क्षेत्र के गांव रहमतपुर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। लगातार बारिश होने के कारण कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। दीवार के नीचे सो रहे पति-पत्नी और पुत्र दब गए। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव में मातम पसर गया है।

बताया गया कि रहमतपुर निवासी मोहन कश्यप (50 वर्ष) अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में सो रहे थे। शनिवार तड़के अचानक कच्ची दीवार ढह गई। इसके नीचे मोहन कश्यप, उनकी पत्नी कविता कश्यप (45) और आठ वर्षीय पुत्र नानू कश्यप दब गए।

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दीवार गिरने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि इस्लाम की सूचना पर क्षेत्रीय लेखपाल अनुज वर्मा और एसओ नीमगांव प्रवीर कुमार भी मौके पर पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों ने मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

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