Lakhimpur Kheri News: नेपाल के 38 जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट, बस सेवा ठप

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नेपाल मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार तक लगातार भीषण बारिश की संभावना जताई है। बृहस्पतिवार रात से ही धनगढ़ी-कैलाली जिले और सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित पूरे नेपाल में भारी वर्षा हो रही है। नदी-नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। शनिवार को कैलाली, कंचनपुर, डोटी, डडेलधुरा, दांग, बांके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख समेत 38 जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट घोषित किया गया। धनगढ़ी उपमहानगर पालिका और टीकापुर नगर पालिका सहित कैलाली जिले के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रही।नेपाल राष्ट्रीय यातायात व्यवसायी महासंघ ने शुक्रवार से रविवार तक पहाड़ी और जोखिम भरे क्षेत्रों के लिए बस संचालन बंद कर दिया है। इससे धनगढ़ी से पोखरा और काठमांडू जाने वाली निजी बसें नहीं चल पा रही हैं। भारतीय महानगरों से लौटे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्री बस स्टैंड पर ही फंसे रहे। काठमांडू और पोखरा से भी कोई बस धनगढ़ी नहीं पहुंची। संवाद