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लखीमपुर खीरी में हादसा: सड़क पर खड़ी मौरंग भरी ट्रॉली से टकराई कार, दो युवकों की मौत

Sat, 26 Sep 2026 11:37 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 26 Sep 2026 11:37 AM IST
सार

खीरी क्षेत्र में शुक्रवार रात सड़क पर खड़ी ट्रॉली से कार टकरा गई। हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। 

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Car collides with trolley loaded with sand two youths killed in lakhimpur kheri
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लखीमपुर जिले के खीरी थाना क्षेत्र के ग्राम शंकरपुर में शुक्रवार देर रात सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौरंग भरी ट्राली से कार टकरा गई जिससे कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

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शुक्रवार देर रात एक कार में दो युवक सवार होकर कहीं जा रहे थे। शंकरपुर के पास सड़क किनारे कच्चे मार्ग पर मौरंग से भरी ट्रॉली खड़ी थी। कार सवार युवक उसे देख नहीं पाए अचानक सामने ट्रॉली को देखकर कार अनियंत्रित हो गई और ट्रॉली में जा घुसी। 
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टक्कर के बाद कार सड़क किनारे खाई में पलट गई। इसी दौरान ट्रॉली भी कार के ऊपर पलट गई। कार में सवार सुधांशु पाठक (25 वर्ष) निवासी भोजपुर, थाना कोतवाली सदर और उदित शर्मा (24 वर्ष) निवासी रंगीला नगर, थाना कोतवाली सदर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया। 

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