उरई: दो फॉर्च्यूनर से तीन अवैध पिस्टल बरामद, 12 जिंदा कारतूस भी मिले, लखनऊ के दो आरोपी हिरासत में, जांच शुरू

उरई जिले में एट टोल प्लाजा पर शनिवार रात सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ियों से तीन अवैध पिस्टल और 12 कारतूस बरामद किए। पुलिस ने दोनों वाहनों में सवार लखनऊ निवासी नीतीश श्रीवास्तव और आशुतोष मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

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एट थानाध्यक्ष शिव शंकर सिंह के अनुसार, टोल प्लाजा पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दोनों फॉर्च्यूनर को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में तीन पिस्टल और 12 कारतूस बरामद होने पर पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। बरामद हथियारों को कब्जे में लेकर उनकी जांच कराई जा रही है।