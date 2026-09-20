उरई: दो फॉर्च्यूनर से तीन अवैध पिस्टल बरामद, 12 जिंदा कारतूस भी मिले, लखनऊ के दो आरोपी हिरासत में, जांच शुरू
Orai News: एट टोल प्लाजा पर शनिवार रात पुलिस चेकिंग के दौरान दो ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ियों से तीन अवैध पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से लखनऊ निवासी दो आरोपियों नीतीश श्रीवास्तव और आशुतोष मिश्रा को हिरासत में लिया है।
विस्तार
उरई जिले में एट टोल प्लाजा पर शनिवार रात सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ियों से तीन अवैध पिस्टल और 12 कारतूस बरामद किए। पुलिस ने दोनों वाहनों में सवार लखनऊ निवासी नीतीश श्रीवास्तव और आशुतोष मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
एट थानाध्यक्ष शिव शंकर सिंह के अनुसार, टोल प्लाजा पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दोनों फॉर्च्यूनर को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में तीन पिस्टल और 12 कारतूस बरामद होने पर पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। बरामद हथियारों को कब्जे में लेकर उनकी जांच कराई जा रही है।
आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध हथियार कहां से लाए गए थे और इन्हें कहां ले जाया जा रहा था। दोनों आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी जुटाई जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।