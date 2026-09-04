Jhansi News: बाइक सवार को बचाने में खंभे से टकराई बस

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दतिया। सीतासागर बाईपास रोड पर गुजर रही एक यात्री बस के सामने अचानक एक बाइक चालक आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे बस का नियंत्रण छूट गया। अनियंत्रित बस सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर से बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हुआ और बस के अगले हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, चालक की सूझबूझ से बस पलटने से बच गई, जिससे बड़ा हादसा बच गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। संवाद