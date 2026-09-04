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Jhansi: सुखनई नदी के चेकडैम पर तेज धार में बहा युवक, तलाश जारी, मौके पर पहुंची पुलिस

Fri, 04 Sep 2026 09:13 PM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Fri, 04 Sep 2026 09:13 PM IST
सार

बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में चेकडैम के बीचों-बीच जाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान वह तेज धार में बह गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस उसकी तलाश कराने में जुट गई है।

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Jhansi: Youth swept away by strong current at the Sukhnai River check dam
राजेंद्र की फाइल फोटो और मौके पर जुटी भीड़। - फोटो : संवाद

विस्तार
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रानीपुर क्षेत्र में श्री जानराय मंदिर के पास सुखनई नदी पर बने चेकडैम के ऊपर से बह रही तेज धार में एक युवक बह गया। तमाम खोजबीन के बाद युवक का पता नहीं चल सका। सूचना पाकर मौके पर पुलिस बल जा पहुंचा तथा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया।
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लगातार हो रही बारिश से सुखनई नदी उफान पर है। यहां मौजूद लोगों ने बताया कि सुखनई नदी के उस पार धार्मिक स्थल है, इस कारण चैकडैम से होकर जाने वाले रास्ते से रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब चार बजे यहां खड़ा मुहल्ला लाडगंज निवासी 25 वर्षीय राजेंद्र नदी की तेज धारा में नहाने उतर गया। वह नशे की हालत में प्रतीत हो रहा था। वह चेकडैम के बीचों-बीच जाने का प्रयास करने लगा। चेकडैम के ऊपर से बह रही तेज धार में उसने संतुलन खो दिया। वह चेकडैम के नीचे गिरकर काफी दूर तक बह गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे बहते देखा पर बचा नहीं पाए। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग चेकडैम किनारे जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार सोलंकी, चौकी प्रभारी कुलदीप पंवार ने बताया कि बाढ़ राहत दल को सूचना दी गई।
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खनन से नदी में हुए गड्ढे बने जानलेवा
लोगों का मानना है कि बालू खनन से नदी में गहरे गड्ढे हो गए हैं। ये गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। आशंका है कि युवक किसी बड़े गड्ढे में फंस गया है। गत वर्ष भी लुहरगांव घाट नदी से एक युवक लापता हो गया था। इतने हादसों के बाद भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। राहत दल युवक की तलाश में जुटा हुआ है।
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