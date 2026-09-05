Jhansi: झांसी-उरई हाईवे की 43.95 अरब से बदलेगी तस्वीर, एनएचएआई ने शुरू की टेंडर प्रक्रिया

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झांसी-कानपुर हाईवे को चार लेन से बढ़ाकर छह लेन किए जाने की परियोजना पर को लेकर एनएचएआई ने दो भागों में बांटकर सर्वेक्षण कराया था। झांसी-उरई और झांसी-बारा के सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद दोनों की डीपीआर तैयार कर केंद्र में स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। पहले चरण में झांसी-उरई हाईवे की डीपीआर स्वीकृति होने के बाद एनएचएआई ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।एनएचएआई के परियोजना निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि करीब 135 किलोमीटर लंबे हाईवे पर कार्य तेजी से पूरा कराने के लिए इसे तीन खंड में बांटा गया है। एक सितंबर को टेंडर जारी किए गए हैं। 22 अक्तूबर को टेंडर खोले जाएंगे। टेक्निकल व फाइनेंशियल बिड के बाद टेंडर फाइनल किया जाएगा। टेंडर मिलने के बाद कार्य शुरू करा दिया जाएगा।एनएचएआई के परियोजना निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि झांसी-उरई छह लेन हाईवे का निर्माण 730 दिन यानी करीब दो साल में पूरा कराया जाएगा। इसके लिए तैयार डीपीआर के आधार पर कार्य कराया जाएगा। तीन खंड में होने वाले कार्य का 43,95,71,00,000 रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया है। इसमें रोड अंडर ब्रिज व रोड ओवर ब्रिज से लेकर सभी निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाएगा।सिजवाहा (झांसी) से सुल्तानपुरा (चिरगांव) : 14,53,66,00,000 रुपयेसुल्तानपुरा (चिरगांव) से इंगुई खुर्द (कोंच) 17,11,70,00,000 रुपयेइंगुई (कोंच) से बंधागांव (उरई) 12,30,35,00,000 रुपये