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उरई: बंटवारे के विवाद में पत्नी और दो साल के बेटे संग पानी की टंकी पर चढ़ा युवक

Tue, 25 Aug 2026 12:25 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उरई Published by: प्रसून शुक्ला Updated Tue, 25 Aug 2026 12:25 PM IST
सार

घर के बंटवारे और रास्ते के विवाद से परेशान युवक मंगलवार सुबह पत्नी और दो वर्षीय बेटे के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा।

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Youth Climbs Water Tank with Wife and Toddler
पत्नी-बच्चे संग पानी की टंकी पर चढ़ा युवक - फोटो : amar ujala

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युवक को टंकी पर चढ़ा देख मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर तीनों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। गौखले नगर निवासी सोनू कुशवाहा (32) मंगलवार सुबह पत्नी शालिनी देवी (28) और दो वर्षीय बेटे हार्दिक को लेकर भगत सिंह नगर स्थित तहसील परिसर के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया। नीचे उसके चार और छह वर्षीय बच्चे वैष्णवी और साध्वी रोते हुए माता-पिता से नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे।

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया। कोतवाल निगवेन्द्र प्रताप सिंह और विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री साकेत शांडिल ने सोनू को समझाकर टंकी से नीचे उतारा। इसके बाद परिवार के सदस्यों को समझाकर रास्ते और बंटवारे का विवाद शांत कराया गया। बताया गया कि वर्ष 2011-12 में चार भाइयों के बीच बंटवारा हुआ था। इसमें सोनू को घर का पिछला हिस्सा मिला था। रास्ते को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था।



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