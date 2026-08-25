उरई: बंटवारे के विवाद में पत्नी और दो साल के बेटे संग पानी की टंकी पर चढ़ा युवक

सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया। कोतवाल निगवेन्द्र प्रताप सिंह और विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री साकेत शांडिल ने सोनू को समझाकर टंकी से नीचे उतारा। इसके बाद परिवार के सदस्यों को समझाकर रास्ते और बंटवारे का विवाद शांत कराया गया। बताया गया कि वर्ष 2011-12 में चार भाइयों के बीच बंटवारा हुआ था। इसमें सोनू को घर का पिछला हिस्सा मिला था। रास्ते को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था।







