Hathras News: आज खास
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:17 AM IST
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फुटबॉल ट्रायल
खेल स्टेडियम : जूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का जिला स्तरीय ट्रायल सुबह 11 बजे
शोभायात्रा
सिकंदराराऊ : मोहल्ला गौसगंज स्थित जीएस हिंदू इंटर कालेज से श्री कृष्ण शोभायात्रा शाम चार बजे
भजन संगीत
सादाबाद : खाटूश्याम मंदिर पर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भजन संगीत का कार्यक्रम शाम सात बजे
भजन संध्या
मुरसान : श्रीराम मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन शाम छह बजे
लहरा बाईपास : श्रीबांके बिहारी मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन शाम सात बजे
श्रीराम कथा
सहपऊ : कस्बे में श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे
भागवत कथा
सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2:00 बजे
मटकी फोड़ कार्यक्रम
सासनी : कस्बे के खाटूश्याम मंदिर पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन शाम छह बजे
कीर्तन
बिसावर : श्री बांके बिहारी मंदिर बिसावर पर रात्रि कीर्तन आयोजन रात आठ बजे
भजन सत्संग
एदलपुर : प्राचीन दाऊजी महाराज मंदिर पर भजन सत्संग व कृष्ण जन्मोत्सव शाम पांच बजे
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खेल स्टेडियम : जूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का जिला स्तरीय ट्रायल सुबह 11 बजे
शोभायात्रा
सिकंदराराऊ : मोहल्ला गौसगंज स्थित जीएस हिंदू इंटर कालेज से श्री कृष्ण शोभायात्रा शाम चार बजे
भजन संगीत
सादाबाद : खाटूश्याम मंदिर पर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भजन संगीत का कार्यक्रम शाम सात बजे
भजन संध्या
मुरसान : श्रीराम मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन शाम छह बजे
लहरा बाईपास : श्रीबांके बिहारी मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन शाम सात बजे
श्रीराम कथा
सहपऊ : कस्बे में श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे
भागवत कथा
सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2:00 बजे
मटकी फोड़ कार्यक्रम
सासनी : कस्बे के खाटूश्याम मंदिर पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन शाम छह बजे
कीर्तन
बिसावर : श्री बांके बिहारी मंदिर बिसावर पर रात्रि कीर्तन आयोजन रात आठ बजे
भजन सत्संग
एदलपुर : प्राचीन दाऊजी महाराज मंदिर पर भजन सत्संग व कृष्ण जन्मोत्सव शाम पांच बजे