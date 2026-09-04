Hathras News: आज खास

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खेल स्टेडियम : जूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का जिला स्तरीय ट्रायल सुबह 11 बजे

शोभायात्रा

सिकंदराराऊ : मोहल्ला गौसगंज स्थित जीएस हिंदू इंटर कालेज से श्री कृष्ण शोभायात्रा शाम चार बजे

भजन संगीत

सादाबाद : खाटूश्याम मंदिर पर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भजन संगीत का कार्यक्रम शाम सात बजे

भजन संध्या

मुरसान : श्रीराम मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन शाम छह बजे

लहरा बाईपास : श्रीबांके बिहारी मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन शाम सात बजे

श्रीराम कथा

सहपऊ : कस्बे में श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे

भागवत कथा

सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2:00 बजे

मटकी फोड़ कार्यक्रम

सासनी : कस्बे के खाटूश्याम मंदिर पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन शाम छह बजे

कीर्तन

बिसावर : श्री बांके बिहारी मंदिर बिसावर पर रात्रि कीर्तन आयोजन रात आठ बजे

भजन सत्संग

एदलपुर : प्राचीन दाऊजी महाराज मंदिर पर भजन सत्संग व कृष्ण जन्मोत्सव शाम पांच बजे

फुटबॉल ट्रायल