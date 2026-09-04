Hathras News: सोते रहे परिजन, लाखों की नकदी-जेवरात ले गए चोर

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सुबह ऊपर के कमरे का दरवाजा खुला मिलने पर परिवार के लोगों को घटना की जानकारी हुई। पीड़ित मकान स्वामी चरन सिंह ने बताया कि रोज की तरह परिवार के सभी सदस्य बुधवार की रात में सोए हुए थे। सुबह जब वे जागे तो ऊपर की मंजिल पर बने कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिला। अंदर जाने पर परिजनों के होश उड़ गए।कमरे का सारा सामान अस्त-व्यस्त बिखरा पड़ा था और अलमारी व बक्से के ताले टूटे हुए थे। जांच करने पर पता चला कि घर में रखी नकदी और जेवरात गायब हैं। पीड़ित चरन सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि चोर 1,17,500 रुपये की नकदी, सोने और चांदी के गहने, कपड़े और अन्य कीमती सामान ले गए हैं। प्रभारी निरीक्षक विपिन चौधरी का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना के खुलासे के पुलिस की टीम लगा दी गई है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।