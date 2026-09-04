Hathras News: जन्माष्टमी के लिए कासगंज से मथुरा के बीच चली स्पेशल ट्रेन

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इस विशेष ट्रेन के चलने से जन्माष्टमी पर मथुरा व वृंदावन जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ मेले में जाने वाले यात्रियों को भी आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। गाड़ी संख्या 05307 कासगंज रेलवे स्टेशन से सुबह 09:50 बजे प्रस्थान कर मारहरा 10:04 बजे, अगसौली 10:14 बजे, सिकंदराराऊ 10:25 बजे, रति का नगला 10:38 बजे, हाथरस जंक्शन 10:50 बजे, मेंडू 10:55 बजे, हाथरस सिटी 11:05 बजे, मुरसान 11:18 बजे, सोनई 11:26 बजे और राया 11:42 बजे होते हुए दोपहर 12:15 बजे मथुरा छावनी पहुंचेगी।वापसी में गाड़ी संख्या 05308 मथुरा छावनी से शाम 17:00 बजे प्रस्थान कर राया 17:15 बजे, सोनाई 17:28 बजे, मुरसान 17:37 बजे, हाथरस सिटी 17:50 बजे, मेंडू 17:59 बजे, हाथरस जंक्शन 18:03 बजे, रति का नगला 18:24 बजे, सिकंदराराऊ 18:52 बजे, अगसौली 19:02 बजे व मारहरा 19:10 बजे होते हुए रात 19:50 बजे कासगंज पहुंचेगी। पूर्वाेत्तर रेलवे के इज्ज्जतनगर मंडल के पीआरओ सफदर हुसैन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन का संचालन किया गया है।