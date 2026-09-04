Hathras News: चलती बाइक में लगी आग मौके पर मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा होने से बचा

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बुधवार की देर शाम आगरा अलीगढ़ हाईवे पर गांव बरसे के निकट कस्बा निवासी दीपू अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा कर कस्बा की तरफ वापस लौट रहा था। जैसे ही वह आगरा अलीगढ़ हाईवे पर बरसे के निकट पहुंचा। तभी अचानक उसकी बाइक में आग लग गई।आग की लपटे देखकर बाइक चालक दीपू ने कूद कर अपनी जान बचाई। आग की लपटों को देखकर आसपास के ग्रामीण वहां आ गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बाइक जल चुकी थी। प्रभारी निरीक्षक विपिन चौधरी का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है।