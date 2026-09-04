Hathras News: चलती बाइक में लगी आग मौके पर मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा होने से बचा
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 04 Sep 2026 02:45 AM IST
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कोतवाली क्षेत्र के गांव बरसे के निकट एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बाइक चला रहा युवक हड़बड़ा गया और बाइक से कूद कर अपनी जान बचाई। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
बुधवार की देर शाम आगरा अलीगढ़ हाईवे पर गांव बरसे के निकट कस्बा निवासी दीपू अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा कर कस्बा की तरफ वापस लौट रहा था। जैसे ही वह आगरा अलीगढ़ हाईवे पर बरसे के निकट पहुंचा। तभी अचानक उसकी बाइक में आग लग गई।
आग की लपटे देखकर बाइक चालक दीपू ने कूद कर अपनी जान बचाई। आग की लपटों को देखकर आसपास के ग्रामीण वहां आ गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बाइक जल चुकी थी। प्रभारी निरीक्षक विपिन चौधरी का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है।
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बुधवार की देर शाम आगरा अलीगढ़ हाईवे पर गांव बरसे के निकट कस्बा निवासी दीपू अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा कर कस्बा की तरफ वापस लौट रहा था। जैसे ही वह आगरा अलीगढ़ हाईवे पर बरसे के निकट पहुंचा। तभी अचानक उसकी बाइक में आग लग गई।
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आग की लपटे देखकर बाइक चालक दीपू ने कूद कर अपनी जान बचाई। आग की लपटों को देखकर आसपास के ग्रामीण वहां आ गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बाइक जल चुकी थी। प्रभारी निरीक्षक विपिन चौधरी का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है।
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