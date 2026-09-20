हाथरस: 21 सितंबर से निकालेगी रालोद की स्वाभिमान पदयात्रा, रोजाना एक हजार पदयात्री होंगे शामिल

राष्ट्रीय लोकदल द्वारा हाथरस जनपद में सोमवार से 'स्वाभिमान पदयात्रा' का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी रविवार को मुरसान स्थित ब्लॉक रोड पर रालोद के जिला कार्यालय पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने दी।

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उन्होंने बताया कि स्वाभिमान पदयात्रा का शुभारंभ आज सुबह 11 बजे जीएसएस इंटर कॉलेज मुरसान के मैदान में जनसभा होगी। मुख्य अतिथि रालोद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष केसी त्यागी एवं प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह होंगे। विशिष्ट अतिथि सांसद अनूप प्रधान और सादाबाद विधायक प्रदीप कुमार सिंह (गुड्डू चौधरी) होंगे। अध्यक्षता रालोद जिलाध्यक्ष चौधरी श्याम सिंह करेंगे। पदयात्रा में रात्रि विश्राम के समय गांव-गांव सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जन चौपाल का आयोजन होगा। मैदान में आठ हजार कुर्सियों की व्यवस्था की गई है।प्रेस वार्ता के समय विधायक प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी, रालोद जिलाध्यक्ष श्याम सिंह प्रधान, वरिष्ठ नेता प्रवीण पोनिया, सादाबाद ब्लॉक प्रमुख यथार्थ चौधरी, ब्रज क्षेत्र युवा रालोद के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दीपू चौधरी, जिला महासचिव अनिल प्रधान, रामसहाय, सुभाष प्रधान, कर्मवीर सिंह व भीमसेन आदि मौजूद रहे।