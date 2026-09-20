हाथरस: सिटी स्टेशन पर चोरी के मोबाइल के साथ बाल अपचारी पकड़ा, जीआरपी ने किया मुकदमा दर्ज

थाना जीआरपी हाथरस सिटी पुलिस ने एक बाल अपचारी को पकड़ा है। उसे चोरी के मोबाइल फोन सहित पुलिस संरक्षण में लिया गया है। यह कार्रवाई अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान का हिस्सा है।

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जीआरपी पुलिस टीम ने शनिवार दोपहर करीब 12:50 बजे यह कार्रवाई की। बाल अपचारी को हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। वह फुट ओवर ब्रिज से उतरते समय प्लेटफॉर्म संख्या दो की सीढ़ियों के पास था। पकड़े गए किशोर की उम्र 14 वर्ष बताई गई है।तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक नीले रंग का रेडमी नोट 15 सी मोबाइल फोन मिला। यह मोबाइल फोन चोरी का था। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि चोरी के इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।