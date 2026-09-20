हाथरस: सिटी स्टेशन पर चोरी के मोबाइल के साथ बाल अपचारी पकड़ा, जीआरपी ने किया मुकदमा दर्ज
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 20 Sep 2026 10:10 AM IST
सार
हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने अपराधों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत शनिवार दोपहर 12:50 बजे एक 14 वर्षीय बाल अपचारी को पकड़ा।
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विस्तार
थाना जीआरपी हाथरस सिटी पुलिस ने एक बाल अपचारी को पकड़ा है। उसे चोरी के मोबाइल फोन सहित पुलिस संरक्षण में लिया गया है। यह कार्रवाई अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान का हिस्सा है।
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जीआरपी पुलिस टीम ने शनिवार दोपहर करीब 12:50 बजे यह कार्रवाई की। बाल अपचारी को हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। वह फुट ओवर ब्रिज से उतरते समय प्लेटफॉर्म संख्या दो की सीढ़ियों के पास था। पकड़े गए किशोर की उम्र 14 वर्ष बताई गई है।
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तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक नीले रंग का रेडमी नोट 15 सी मोबाइल फोन मिला। यह मोबाइल फोन चोरी का था। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि चोरी के इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
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