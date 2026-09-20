हाथरस: सीएचसी पर खड़ी कबाड़ एंबुलेंस में लगी आग, कई किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुबार,आधे घंटे बाद पहुंची दमकल

सिगरेट से आग लगने की आशंका

आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका। लोगों ने आशंका जाहिर की कि किसी ने जलती हुई सिगरेट फेंकी होगी जिससे घटना हुई। पुलिस ने भी घटना स्थल का जायजा लिया। सीएचसी परिसर में कर्मचारियों के परिवार रहते हैं। आग की लपटों और धुएं के गुबार से बच्चे-महिलाएं सहम गए। धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इस वजह से भी सीएचसी में बाहरी लोग भी जमा हो गए।



घटना के समय सहपऊ में थी दमकल

जिस वक्त सीएचसी में आग लगी उस समय दमकल सहपऊ में थी। इस कारण घटना स्थल पर पहुंचने में देरी हुई। एफएसओ केपी सिंह ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली गाड़ी को तत्काल मौके के लिए भेजा गया और समय से आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।



अस्पतालों में निष्प्रयोज्य वाहन व सामान

जिला अस्पताल से लेकर कस्बे व ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य केंद्रों में खड़े निष्प्रयोज्य वाहन और अनुपयोगी सामान की भरमार है। ये अक्सर हादसों का सबब बनते हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग के 15 से 20 निष्प्रयोज्य वाहन हैं। इन्हें नीलाम भी नहीं किया जा रहा है।



जून में जिला अस्पताल में लगी थी आग

जिला अस्पताल के स्टोर में 4 जून 2026 को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। सारा सामान जलकर राख हो गया था। आग से अस्पताल की बिजली भी आपूर्ति प्रभावित हुई थी।