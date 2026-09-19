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Gonda News: पुल से फिसलकर नदी में गिरा युवक, 16 घंटे बाद मिला शव

Sat, 19 Sep 2026 12:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 19 Sep 2026 12:16 AM IST
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Youth slips off bridge into river; body found after 16 hours.
गोंडा के अनंतपुर गांव ​स्थित बिसुही नदी में युवक की तलाश करती एसडीआरएफ। - संवाद
खरगूपुर। बिसुही नदी के पुल पर बैठे एक युवक का पैर फिसलने से वह नदी में गिर गया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रातभर तलाश अभियान चलाया। करीब 16 घंटे बाद शुक्रवार दोपहर युवक का शव पुल से लगभग 50 मीटर दूर बरामद हुआ।
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अनंतपुर गांव निवासी शुभम पांडेय (23) बृहस्पतिवार रात घर से करीब 50 मीटर दूर स्थित बिसुही नदी के पुल पर बैठा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक राजेश त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और एनडीआरएफ को बुलाया गया।
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एनडीआरएफ के गोताखोरों और पुलिस टीम ने रात से ही नदी में युवक की तलाश शुरू कर दी। शुक्रवार को करीब 16 घंटे बाद पुल से लगभग 50 मीटर दूर उसका शव बरामद कर लिया गया। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लगातार खोजबीन में लगी हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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चार साल पहले हुई थी शादी
शुभम अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। उसकी मां ममता देवी और पिता का कई वर्ष पहले निधन हो चुका है। चार वर्ष पहले उसकी शादी इकौना थाना क्षेत्र के गुड़वरिया महमूदाबाद निवासी लक्ष्मी से हुई थी। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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