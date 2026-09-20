Gonda News: अवैध कब्जे का आरोप लगा टंकी पर चढ़ा पीड़ित

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उनको टंकी पर चढ़ा देखकर अधिवक्ताओं समेत अन्य लोगों की भीड़ जुट गई। पवन का कहना है कि सड़क किनारे उनकी साढ़े तीन बीघा भूमि है। उस पर लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। अधिकारियों को कई बार पत्र दिया गया। इसके बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटवाया जा रहा है। विज्ञापन



सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा का कहना है कि राजस्व टीम और पुलिस गई थी। पता चला कि बंटवारा नहीं हुआ है। जांच कराई जा रही है। मामले का निस्तारण कराया जाएगा। उनको टंकी पर चढ़ा देखकर अधिवक्ताओं समेत अन्य लोगों की भीड़ जुट गई। पवन का कहना है कि सड़क किनारे उनकी साढ़े तीन बीघा भूमि है। उस पर लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। अधिकारियों को कई बार पत्र दिया गया। इसके बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटवाया जा रहा है।सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा का कहना है कि राजस्व टीम और पुलिस गई थी। पता चला कि बंटवारा नहीं हुआ है। जांच कराई जा रही है। मामले का निस्तारण कराया जाएगा।

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गोंडा। भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए खाली कराने के लिए शनिवार को एक पीड़ित कमिश्नर कार्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर पीड़ित टंकी से नीचे उतरा। शनिवार की सुबह कमिश्नर कार्यालय में स्थित पानी की टंकी पर भगहर बुलंद बाले पांडेयपुरवा निवासी पवन कुमार चढ़ गए।