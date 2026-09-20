Gonda News: शौर्य गाथाओं से रूबरू होंगे विद्यार्थी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वीर गाथा 6.0 प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में विभिन्न गतिविधियां भी कराई जाएंगी। विद्यार्थियों को वीरता पुरस्कार विजेताओं और देश के महान योद्धाओं के जीवन, संघर्ष और योगदान पर कविता, निबंध, चित्रकला, मल्टीमीडिया प्रस्तुति और शॉर्ट वीडियो तैयार करने का अवसर मिलेगा।कक्षा तीन से पांच तक के विद्यार्थी कविता, 150 शब्दों के पैराग्राफ और चित्रकला के माध्यम से भाग ले सकेंगे। कक्षा छह से आठ के विद्यार्थियों के लिए 300 शब्दों का पैराग्राफ, कविता, चित्रकला, मल्टीमीडिया प्रस्तुति और शॉर्ट वीडियो की गतिविधियां होंगी। वहीं, कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 750 शब्दों का निबंध समेत अन्य गतिविधियां रखी गई हैं।सुवंश मिलेनियम स्कूल की प्रधानाचार्य रीना तिवारी ने बताया कि स्कूल स्तर पर प्रत्येक श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि का चयन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल से चार सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियां राष्ट्रीय स्तर की प्रक्रिया के लिए भेजी जाएंगी। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित सुपर-100 विद्यार्थियों को पुरस्कार और संयुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।