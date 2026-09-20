Gonda News: कॉम्प्लेक्स में मीटर बाईपास कर बिजली चोरी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:33 AM IST
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गोंडा। विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान कॉम्प्लेक्स और आवासों में मीटर बाईपास कर बिजली चोरी पकड़ी गई।
अभियान में 27 मामलों में 42 किलोवाट बिजली चोरी का खुलासा हुआ। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने इस अभियान का नेतृत्व किया। टामसन कॉलेज के पास एक कॉम्प्लेक्स की लाइब्रेरी में मीटर बाईपास कर 4.620 किलोवाट अतिरिक्त बिजली चोरी पकड़ी गई।
खरगूपुर के एक आवास में भी मीटर बाईपास कर चार किलोवाट बिजली चोरी मिली। टीम ने अवैध कटिया और केबल हटाकर सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की।
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अभियान में 27 मामलों में 42 किलोवाट बिजली चोरी का खुलासा हुआ। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने इस अभियान का नेतृत्व किया। टामसन कॉलेज के पास एक कॉम्प्लेक्स की लाइब्रेरी में मीटर बाईपास कर 4.620 किलोवाट अतिरिक्त बिजली चोरी पकड़ी गई।
खरगूपुर के एक आवास में भी मीटर बाईपास कर चार किलोवाट बिजली चोरी मिली। टीम ने अवैध कटिया और केबल हटाकर सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की।
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