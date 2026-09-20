Gonda News: कॉम्प्लेक्स में मीटर बाईपास कर बिजली चोरी

अभियान में 27 मामलों में 42 किलोवाट बिजली चोरी का खुलासा हुआ। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने इस अभियान का नेतृत्व किया। टामसन कॉलेज के पास एक कॉम्प्लेक्स की लाइब्रेरी में मीटर बाईपास कर 4.620 किलोवाट अतिरिक्त बिजली चोरी पकड़ी गई।खरगूपुर के एक आवास में भी मीटर बाईपास कर चार किलोवाट बिजली चोरी मिली। टीम ने अवैध कटिया और केबल हटाकर सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की।