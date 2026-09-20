Gonda News: अफसरों से समस्या के निस्तारण का आश्वासन पाकर लौटे फरियादी

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सदर तहसील के उज्जैनी कला विचौवापुरवा निवासी हरिशंकर वर्मा एसडीएम जितेंद्र गौतम के सामने पहुंचे और बोले, ‘साहब... वरासत के लिए आठ महीने से चक्कर लगा रहा हूं।’ उन्होंने बताया कि उनकी मां समुद्रा देवी की सात जनवरी को मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वरासत और अंश संशोधन के लिए आवेदन किया। आरोप है कि इसके लिए लेखपाल को 500 रुपये भी दिए लेकिन अब तक वरासत दर्ज नहीं हो सकी।तरबगंज के बेलसर बड़नापुर निवासी राजपती ने शिकायत की कि गांव की बंजर जमीन तीन लोगों ने बेच दी। उन्होंने बताया कि शिकायत की जांच में लेखपाल ने जमीन की बिक्री की बात स्वीकार करते हुए रिपोर्ट भी दी, लेकिन इसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आदमपुर के राजकमल ने चकबंदी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई।पकड़ी बाजार के हलधर गड़हा में गणेश पूजा स्थल के पास सरकारी जमीन पर घूर डालकर कब्जा करने की शिकायत भी पहुंची। लौहसीसा नंदलालपुरवा निवासी अजीज अहमद ने सीमांकन के बाद विपक्षियों पर पत्थर उखाड़कर फेंकने और जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। करौंदा, वजीरगंज की शांति देवी ने जलमग्न भूमि पर कब्जे और पिछली शिकायत में राजस्वकर्मियों पर फर्जी निस्तारण रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया।मनकापुर में एडीएम प्रमोद झा की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में नीर निर्मल जल परियोजना की लीकेज पाइपलाइन, सामूहिक विवाह योजना और पुलिस कार्रवाई न होने से संबंधित शिकायतें भी पहुंचीं।114 शिकायतें, 15 का मौके पर निस्तारणतरबगंज में डीएम प्रियंका निरंजन और एसपी अभिषेक की मौजूदगी में 114 शिकायतें आईं। इनमें 15 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष मामलों में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम ने अवैध कब्जे, तालाब, चकरोड, नाली और अतिक्रमण से जुड़े मामलों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम से स्थलीय जांच कराने को कहा।उन्होंने दोनों पक्षों की मौजूदगी में जांच कराने और निस्तारण की फोटो व वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम ने खानपुर गांव में तालाब का निरीक्षण किया। सदर तहसील में 118, करनैलगंज में 66 और मनकापुर में 101 शिकायतें आईं। कुल 18 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया।लाभार्थियों को बांटे स्वीकृति पत्रसमाधान दिवस के बाद सेवा संकल्प अभियान के तहत लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति प्रमाणपत्र, आयुष्मान कार्ड और पारिवारिक लाभ योजना के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। क्षय रोगियों को पोषण पोटली और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डेमो चेक भी दिए गए।