Gonda News: अब यात्री हाॅल में ही मिलेगा रेल टिकट

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जिले के साथ ही बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और नेपाल से आने वाले यात्रियों के लिए भी गोंडा स्टेशन प्रमुख है। लंबी दूरी की ट्रेनों से सफर करने के लिए बड़ी संख्या में यात्री यहां पहुंचते हैं। सामान्य दिनों में स्टेशन पर करीब चार से पांच हजार यात्रियों की आवाजाही रहती है। भीड़ बढ़ने पर टिकट काउंटर पर दबाव बढ़ जाता है। यात्रियों की इस समस्या को देखते हुए रेलवे ने मोबाइल यूटीएस की व्यवस्था की है। तीन रेलकर्मी भीड़ के अनुसार मोबाइल यूटीएस के जरिये टिकट जारी करेंगे।मंडल वाणिज्य निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि गोंडा को तीन मोबाइल यूटीएस मिले हैं। इससे यात्रियों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें ट्रेन पकड़ने में सुविधा मिलेगी।