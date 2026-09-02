Gonda News: महिला के गले से चेन छीनकर भागे बदमाश

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गांव निवासी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लखनऊ के जानकीपुरम निवासी उनकी बहन ममता अपनी बेटी के संग रक्षाबंधन पर राखी बांधने मायके आई थी। बुधवार को वह अपनी बेटी और मां के साथ पसका चौराहा टैक्सी लेने जा रही थी। रास्ते में बाइक सवार एक युवक को रोक लिया और तीनों ने पसका चौराहे तक पहुंचाने के लिए कहा। इसके बाद तीनों उसकी बाइक पर बैठ गईं।रास्ते में मोलहू पुरवा के पास बाइक से आए दो बदमाशों में से एक ने ममता के गले से चेन छीन ली। इस दौरान वह बाइक से गिरकर चोटिल हो गईं। इसी बीच दोनों बदमाश भाग गए। सूचना पर एसपी, सीओ आनंद राय, एसओजी और थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। थानाध्यक्ष कमल शंकर चर्तुवेदी ने बताया कि ममता ने तहरीर दी है। छानबीन की जा रही है। एसपी अभिषेक ने बताया कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम लगाई गई है।