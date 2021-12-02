Gonda News: म्यूल अकाउंट से लेनदेन में दो पर एफआईआर

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देहात कोतवाली के माधोपुर हरखापुर निवासी सुरेंद्र कुमार के बैंक ऑफ इंडिया खाते से जुड़े मोबाइल नंबर के खिलाफ अलग-अलग राज्यों से साइबर अपराध की छह शिकायतें मिलीं। जांच में साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि के लेनदेन में सुरेंद्र के खाते के इस्तेमाल की बात सामने आई।कोतवाली नगर क्षेत्र की न्यू कॉलोनी, मेवातियान निवासी रेहान खान के बैंक ऑफ इंडिया खाते से जुड़ी मोबाइल संख्या के खिलाफ चार साइबर अपराध संबंधी शिकायतें दर्ज मिलीं। पुलिस के अनुसार, इस खाते में भी साइबर अपराध से प्राप्त रकम के लेनदेन के संकेत मिले हैं। दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई है। सीओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि साइबर टीम पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। (संवाद)