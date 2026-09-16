Ghazipur News: राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन पर नराकास को राष्ट्रीय पुरस्कार

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गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में समिति के कार्यों के लिए उसे प्रशंसनीय श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है।मुंबई में आयोजित छठे हिंदी दिवस एवं राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार दिया गया। यह जानकारी केंद्रीय विद्यालय, गाजीपुर के शिक्षक नीरज राय ने दी है। उन्होंने बताया कि नराकास, गाजीपुर से जुड़े विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों में हिंदी के प्रसार, पत्राचार और डिजिटल माध्यमों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ नियमित बैठकों और कार्यशालाओं के आयोजन को पुरस्कार का आधार बनाया गया। नराकास गाजीपुर के अध्यक्ष और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र प्रमुख विनय शंकर ने इस उपलब्धि पर समिति के सभी सदस्य कार्यालयों, संस्थानों के प्रमुखों और राजभाषा अधिकारियों को बधाई दी। कार्यक्रम में नराकास गाजीपुर के अध्यक्ष विनय शंकर और सदस्य सचिव अतुल कुमार मुंबई में मौजूद रहे। संवाद