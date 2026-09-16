गाजीपुर में हादसा: अंधे मोड़ पर अनियंत्रित ट्रेलर दस फीट गहरे गड्ढे में गिरा, चालक की मौत; खलासी गंभीर घायल

गाजीपुर के गहमर कोतवाली क्षेत्र के बकैनिया गांव के पास मंगलवार देर रात आलू लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब दस फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। हादसे में ट्रेलर चालक गुड्डू राम (32) निवासी बरदह, थाना नुवाव, जिला कैमूर, बिहार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, सहचालक संजय यादव (23) गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद विद्युत पोल टूटने से संबंधित क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई।

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गहमर कोतवाल नंद कुमार तिवारी ने बताया कि मंगलवार देर रात आलू लदा ट्रेलर भदौरा की तरफ से गहमर की ओर जा रहा था। बकैनिया गांव के समीप अंधे मोड़ पर अचानक ट्रेलर अनियंत्रित हो गया। इसके बाद ट्रेलर सड़क किनारे लगे डिवाइडर और विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त करते हुए करीब दस फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। हादसे के बाद तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। विज्ञापन



सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने ट्रेलर के केबिन में फंसे चालक और सहचालक को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। हालांकि, तब तक चालक गुड्डू राम की मौत हो चुकी थी। हादसे में ट्रेलर के नीचे दबने से चालक का एक पैर भी कट गया था। गहमर कोतवाल नंद कुमार तिवारी ने बताया कि मंगलवार देर रात आलू लदा ट्रेलर भदौरा की तरफ से गहमर की ओर जा रहा था। बकैनिया गांव के समीप अंधे मोड़ पर अचानक ट्रेलर अनियंत्रित हो गया। इसके बाद ट्रेलर सड़क किनारे लगे डिवाइडर और विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त करते हुए करीब दस फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। हादसे के बाद तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी।सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने ट्रेलर के केबिन में फंसे चालक और सहचालक को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। हालांकि, तब तक चालक गुड्डू राम की मौत हो चुकी थी। हादसे में ट्रेलर के नीचे दबने से चालक का एक पैर भी कट गया था।

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