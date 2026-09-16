एक घंटा 10 मिनट में 7.5 एमएम बारिश: डेढ़ से दो फीट पानी में डूबीं शहर की सड़कें, छिप गए जानलेवा गड्ढे; परेशानी
शहर में दो राउंड में एक घंटा 10 मिनट हुई 7.5 एमएम बारिश से जलभराव हो गया। कई सड़कों पर डेढ़ से दो फीट तक पानी भरने से आवागमन प्रभावित रहा। पानी में सड़क के जानलेवा गड्ढे छिप गए। बारिश थमने के बाद जलभराव के साथ उमस ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी।
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
बुधवार को दो राउंड में 70 मिनट हुई 7.5 एमएम बारिश ने शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। बारिश के बाद मालगोदाम रोड, सकलेनाबाद, लंका, बंशीबाजार समेत शहर के अधिकांश हिस्सों में डेढ़ से दो फीट तक पानी भर गया। जलभराव के कारण जर्जर सड़कों पर बने जानलेवा गड्ढे पानी में छिप गए। इससे वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। बारिश के दौरान कई स्थानों पर आवागमन पूरी तरह ठहर गया। वहीं, बारिश के बाद जलभराव के कारण करीब आधा घंटा तक जाम लगा रहा।
सुबह 11.15 बजे बारिश शुरू हुई। करीब 20 मिनट बाद बारिश बंद हो गई और तीखी धूप निकल आई। इससे वातावरण में उमस बढ़ गई। इसके बाद दोपहर करीब 1.30 बजे काले घने बादल छाए और अंधेरा हो गया। फिर बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश की धार तेज थी और करीब 40 मिनट तक लगातार बारिश हुई।
बारिश के कारण लोग जहां थे, वहीं रुक गए और बारिश थमने का इंतजार करते रहे। जरूरी काम से निकले लोग रेनकोट और छाते के सहारे आवागमन करते दिखे। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। जनपद का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा।
इन जगहों पर रहा जलभराव
मालगोदाम रोड, सकलेनाबाद, लंका, बंशीबाजार, पीरनगर, विकास भवन चौराहा, मिश्रबाजार, कारगिल मार्केट, झुन्नू लाल का चौराहा, रुई मंडी और नवाबगंज सहित कई इलाकों में डेढ़ से दो फीट तक पानी भर गया। पानी भरने से सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे में वाहन चालकों को संभलकर आवागमन करना पड़ा।
आगे भी बारिश की संभावना : जनपद का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। - अशोक राय, आपदा विशेषज्ञ
नई नालियों में ऊपर की ओर होगी पानी निकासी
शहर में जलभराव की समस्या खत्म करने के लिए अब जिन नालियों का निर्माण होगा, उनमें पानी निकासी की व्यवस्था ऊपर की ओर रखने का निर्णय लिया गया है। - डीके राय, ईओ नगर पालिका