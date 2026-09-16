यूपी: देर से स्कूल पहुंचने पर छात्र की लाठी-डंडे से पिटाई का आरोप, जातिसूचक शब्द भी बोले; आरोपी ने दी सफाई

गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र के बापू इंटर कॉलेज में बुधवार को कक्षा दस के छात्र ने शिक्षक पर लाठी-डंडे से पिटाई करने और गाली-गलौज का आरोप लगाया। छात्र के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, आरोपी शिक्षक ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए छात्र को केवल डांटने की बात कही है।

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सादात थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी लालबहादुर का पुत्र अभय कुमार (17) बापू इंटर कॉलेज में कक्षा दस का छात्र है। अभय के अनुसार, बुधवार को वह दो अन्य छात्रों के साथ विद्यालय पहुंचने में देर हो गई। तीनों ने अध्यापक से कक्षा में प्रवेश की अनुमति मांगी। आरोप है कि शिक्षक विजय कुमार यादव नाराज हो गए। विज्ञापन



दोनों छात्र वहां से भाग गए, जबकि अभय को पकड़ लिया गया। छात्र का आरोप है कि शिक्षक ने लाठी-डंडे से उसकी पिटाई की और गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। एक अन्य शिक्षक पर हाथ पकड़ने का भी आरोप लगाया है। सादात थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी लालबहादुर का पुत्र अभय कुमार (17) बापू इंटर कॉलेज में कक्षा दस का छात्र है। अभय के अनुसार, बुधवार को वह दो अन्य छात्रों के साथ विद्यालय पहुंचने में देर हो गई। तीनों ने अध्यापक से कक्षा में प्रवेश की अनुमति मांगी। आरोप है कि शिक्षक विजय कुमार यादव नाराज हो गए।दोनों छात्र वहां से भाग गए, जबकि अभय को पकड़ लिया गया। छात्र का आरोप है कि शिक्षक ने लाठी-डंडे से उसकी पिटाई की और गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। एक अन्य शिक्षक पर हाथ पकड़ने का भी आरोप लगाया है।

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