धड़ाम से फटा ऑक्सीजन सिलेंडर: दो मजदूरों के पैर बुरी तरह जख्मी, एक का काटना पड़ा; गाजीपुर से ट्रॉमा सेंटर रेफर

हादसे के दौरान घटनास्थल के पास स्थित मड़ईनुमा घर में राजेश बिंद की पत्नी बालमति बिंद बर्तन धो रही थीं। तेज धमाके के दौरान वह भी घटना की चपेट में आने से बाल-बाल बच गईं। अचानक हुए विस्फोट से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।



घायल भगवान राम (नान्हू) और अविनाश मूल रूप से कासिमाबाद क्षेत्र के सुरुत पाली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि गंभीर रूप से घायल भगवान राम (नान्हू) को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है।



उन्होंने बताया कि अभी तक घटना के संबंध में किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद मामले में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस घटना के कारणों और सिलेंडर से संबंधित परिस्थितियों की जानकारी भी जुटा रही है।