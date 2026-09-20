Etawah News: डंपर में घुसा ट्रक, चार गंभीर, डेढ़ घंटे तड़पे घायल

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कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के करियापुर गांव निवासी अलवर सिंह (30) ट्रक लेकर दिल्ली जा रहा था। ट्रक में औरैया के अजीतमल क्षेत्र के कठैया आलमपुरा निवासी संजीव तिवारी (50), पहलादपुर निवासी लज्जा (48) और उसका भतीजा पवन (25) भी सवार था। संजीव ने बताया तीनों मजदूरी के लिए इटावा आ रहे थे। रविवार सुबह कस्बा ओवरब्रिज पर ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे मौरंग से भरे डंपर में जा घुसा। टक्कर से ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और चालक अलवर सिंह केबिन में फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कटर मंगवाकर करीब सवा घंटे की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला।हादसे में घायल संजीव, लज्जा और पवन सड़क किनारे दर्द से कराहते रहे। आरोप है कि राहगीरों के सूचना देने के डेढ़ घंटे बाद तक एंबुलेंस नहीं आई। करीब डेढ़ घंटे बाद पुलिस ने सभी घायलों को सरकारी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया। चालक और पवन को आयुर्विज्ञान विवि रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद हाईवे पर करीब डेढ़ घंटे तक जाम लगा रहा। वाहनों की लंबी कतार लगने से राहगीरों को परेशानी हुई। कई वाहन चालक विरारी ओवरब्रिज के नीचे से सर्विस रोड के रास्ते निकले। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त ट्रक हटवाया, जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया चालक को झपकी आने के कारण हादसा हुआ है। डंपर चालक वाहन लेकर मौके से भाग गया। एंबुलेंस के न पहुंचने पर घायलों को पुलिस वाहन से जिला अस्पताल भेजा गया।