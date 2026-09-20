फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   No fertilizer at cooperatives; farmers forced to rely on the open market.

Etawah News: समितियों पर खाद नहीं, किसान बाजार के मोहताज

Sun, 20 Sep 2026 10:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:49 PM IST
विज्ञापन
No fertilizer at cooperatives; farmers forced to rely on the open market.
इटावा/चकरनगर। क्षेत्र के किसान साधन सहकारी समितियों पर खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। खरीफ के बाद अब रबी फसलों की बोआई के लिए डीएपी का संकट गहरा गया है। किसान आरोप लगाते हैं कि समितियों पर पर्याप्त खाद नहीं पहुंच रही है।
विज्ञापन

प्रशासन हालांकि पर्याप्त खाद उपलब्ध होने का दावा कर रहा है। ऐसे में जरूरतमंद किसान निजी दुकानों से महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। सिंड़ौस, सहसों, कुंदौल और गोहानी समितियां करीब 35 वर्ष बाद दोबारा शुरू हुई थीं। किसानों का कहना है कि एक साल बाद भी समितियों पर नियमित खाद नहीं मिल रही है। खाद आने पर भी किसानों को केवल तीन से चार बोरी दी जा रही है। उन्हें एक फसल के लिए करीब 10 बोरी खाद की आवश्यकता होती है। निजी दुकानों पर यूरिया 350 रुपये और डीएपी 1600 रुपये बोरी तक में मिल रही है। किराया और अन्य खर्च जोड़ने पर खाद की लागत और बढ़ जाती है। फार्म रजिस्ट्री और अंश न बनने के कारण कई किसान समितियों से खाद नहीं ले पा रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से समितियों पर पर्याप्त यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने अंश और फार्म रजिस्ट्री की प्रक्रिया सरल करने की भी अपील की है।
विज्ञापन

सहसों निवासी अपरवल सिंह गुर्जर ने बताया कि सहसों समिति चालू होने पर अधिकारियों ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन अब तक केवल एक बार खाद आई है। अब अधिकारी समिति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

महाराजपुरा निवासी अतवल सिंह ने आरोप लगाया कि निजी दुकानदार किसानों से अधिक कीमत वसूल रहे हैं। यूरिया 350 और डीएपी की बोरी 1600 रुपये में मिल रही है। किराया और कागजों का खर्च जोड़ने पर यूरिया करीब 420 रुपये की पड़ रही है।

वर्जन
यदि निजी दुकानदार निर्धारित रेट से ज्यादा कीमत पर खाद बेच रहे हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के लिए एआर कोऑपरेटिव से बात कर समस्या का समाधान कराया जाएगा। - रोहित कुमार मौर्य, एसडीएम चकरनगर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed