Etawah News: फंदे पर लटका मिला युवक का शव, बहन ने लगाया हत्या का आरोप
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:49 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:49 PM IST
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भरथना। मोहल्ला गांधी नगर में शनिवार रात युवक का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। मृतक की बहन आरती ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है।
विनय(34) करीब दो वर्षों से पत्नी प्रियंका, पुत्र छोटू और सास गुड्डी देवी के साथ पत्नी के मौसा के घर किराये पर रह रहा था। शनिवार रात करीब 10 बजे विनय के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा न खुलने पर पत्नी और सास ने आसपास के लोगों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो विनय फंदे पर लटका मिला। उसे तुरंत सीएचसी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
विनय की बहन आरती ने आरोप लगाया कि उसकी भाभी प्रियंका के एक रिश्तेदार से संबंध थे। विनय इसका विरोध करता था, जिसके कारण उसे धमकियां भी मिली थीं। आरती के अनुसार, इसी वजह से भाई की हत्या कर फंदे पर लटका दिया गया। विनय झोलाछाप के तौर पर काम करता था।
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विनय की मां मीरा देवी ने नौ मई को भरथना थाने में शिकायती पत्र दिया था। उन्होंने पुत्रवधू प्रियंका, उसके दो रिश्तेदारों और सास गुड्डी देवी पर गंभीर आरोप लगाए थे। मीरा देवी ने कहा था कि पुत्रवधू के संबंधों का विरोध करने पर विनय के साथ मारपीट की गई और उसे बंधक बनाया गया। उस पर घर से जेवर और चार लाख रुपये चोरी करने का आरोप लगाने की भी बात कही गई थी। नामजद लोग उन्हें और उनके बेटे-बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। शिकायत में विनय के कुछ दिनों से लापता होने का भी जिक्र था। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और तहरीर मिलने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। आरोपों के आधार पर परिजन से पूछताछ की जा रही है।
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विनय(34) करीब दो वर्षों से पत्नी प्रियंका, पुत्र छोटू और सास गुड्डी देवी के साथ पत्नी के मौसा के घर किराये पर रह रहा था। शनिवार रात करीब 10 बजे विनय के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा न खुलने पर पत्नी और सास ने आसपास के लोगों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो विनय फंदे पर लटका मिला। उसे तुरंत सीएचसी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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विनय की बहन आरती ने आरोप लगाया कि उसकी भाभी प्रियंका के एक रिश्तेदार से संबंध थे। विनय इसका विरोध करता था, जिसके कारण उसे धमकियां भी मिली थीं। आरती के अनुसार, इसी वजह से भाई की हत्या कर फंदे पर लटका दिया गया। विनय झोलाछाप के तौर पर काम करता था।
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विनय की मां मीरा देवी ने नौ मई को भरथना थाने में शिकायती पत्र दिया था। उन्होंने पुत्रवधू प्रियंका, उसके दो रिश्तेदारों और सास गुड्डी देवी पर गंभीर आरोप लगाए थे। मीरा देवी ने कहा था कि पुत्रवधू के संबंधों का विरोध करने पर विनय के साथ मारपीट की गई और उसे बंधक बनाया गया। उस पर घर से जेवर और चार लाख रुपये चोरी करने का आरोप लगाने की भी बात कही गई थी। नामजद लोग उन्हें और उनके बेटे-बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। शिकायत में विनय के कुछ दिनों से लापता होने का भी जिक्र था। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और तहरीर मिलने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। आरोपों के आधार पर परिजन से पूछताछ की जा रही है।